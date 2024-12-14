Автобус із пораненими на війні проти України російськими окупантами врізався в УРАЛ з іншими військовими РФ у Воронезькій області. Про це повідомляє пропагандистський ресурс ASTRA, посилаючись на джерела в екстрених службах регіону і на очевидців аварії.

За даними пропагандистів, п’ять військовослужбовців загинули, 46 отримали поранення.

Зазначається, що аварія сталася пізно ввечері 13 грудня на трасі Вороніж – Луганськ у Кам'янському районі Воронезької області.

УРАЛ з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими окупантами, які отримали поранення на війні.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та двоє військовослужбовців з УРАЛа.

Офіційної інформації про цю ДТП від російської влади або МНС чи поліції немає.

У ніч проти 14 грудня Сили оборони вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

14 грудня ГУР повідомило, що у російському Краснодарському краї на аеродромі спалено винищувач, а днем раніше пожежа вивела з ладу три залізничні локомотиви.

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