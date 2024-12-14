Автобус с ранеными на войне против Украины российскими оккупантами врезался в УРАЛ с другими военными в Воронежской области. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона и на очевидцев аварии.

По данным пропагандистов, пять военнослужащих погибли, 46 получили ранения.

Отмечается, что авария произошла поздно вечером 13 декабря на трассе Воронеж – Луганск в Каменском районе Воронежской области.

УРАЛ с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими оккупантами, получившими ранения на войне.

В результате ДТП погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса и двое военнослужащих из УРАЛа.

Официальной информации об этом ДТП от российских властей или МЧС или полиции нет.

В ночь на 14 декабря Силы обороны ударили по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ.

14 декабря ГУР сообщило, что в российском Краснодарском крае на аэродроме сожжен истребитель, а днем ранее пожар вывел из строя три железнодорожных локомотива.

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