В России пишут о смертельном ДТП с УРАЛом и автобусом: оба везли оккупантов – видео
Автобус с ранеными на войне против Украины российскими оккупантами врезался в УРАЛ с другими военными в Воронежской области. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона и на очевидцев аварии.
По данным пропагандистов, пять военнослужащих погибли, 46 получили ранения.
Отмечается, что авария произошла поздно вечером 13 декабря на трассе Воронеж – Луганск в Каменском районе Воронежской области.
УРАЛ с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими оккупантами, получившими ранения на войне.
В результате ДТП погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса и двое военнослужащих из УРАЛа.
Официальной информации об этом ДТП от российских властей или МЧС или полиции нет.
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