На Прикарпатті зіткнулися легковик та мікроавтобус. Серед 13 постраждалих дитина – відео

У деяких постраждалих травма хребта та перелом тазу

Аварія в Івано-Франківській області (Фото: t.me/onyshchuksvitlana)

В Івано-Франківській області сталася аварія за участю легковика Jaguar та мікроавтобуса Renault Trafik. Постраждали 13 осіб, серед яких дитина, повідомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Лоєва на автодорозі "Мукачево — Львів" близько 14:37, зазначили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Двох людей рятувальники деблокували з одного з понівечених авто. Усі постраждалі перебувають у лікарнях.

За словами Онищук, в однієї з пасажирок травма хребта, її транспортують в обласну клінічну лікарню. Ще один постраждалий отримав перелом тазу та внутрішньочеревну кровотечу, його оперують. Дитину доставили до обласної дитячої лікарні.

Рятувальники від'єднали клеми акумуляторів авто, щоб запобігти виникненню пожежі.

ДОПОВНЕНО О 20:14. У Нацполіції зазначили, що 19-річна водійка Jaguar зі Львівської області пішла на обгін та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з мікроавтобусом, яким керував 25-річний мешканець Івано-Франківської області.

Травми отримали водії та пасажири обох авто. Розпочато розслідування факту порушення ПДР.

1 грудня ввечері у Дніпрі в районі вулиці Набережна Заводська BMW зіткнувся з автомобілем Ford, внаслідок чого загинула 10-річна пасажирка, а ще двоє дітей та один дорослий були травмовані. Водія було затримано.

14 грудня повідомлялося про смертельну ДТП з УРАЛом і автобусом у Росії. Обидва авто везли окупантів.

15 грудня повідомлялося, що під Львовом унаслідок ДТП з автопоїздом загинули семеро людей, є поранені.