В Прикарпатье столкнулись легковушка и микроавтобус. Среди 13 пострадавших ребенок – видео

Авария в Ивано-Франковской области (Фото: t.me/onyshchuksvitlana)

В Ивано-Франковской области произошла авария с участием легковушки Jaguar и микроавтобуса Renault Trafik. Пострадали 13 человек, среди которых ребенок, сообщила глава облгосадминистрации Светлана Онищук.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Лоевая на автодороге "Мукачево – Львов" около 14:37, отметили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Обстоятельства ДТП не сообщаются, однако известно о 13 пострадавших. Двух человек спасатели деблокировали из одного из поврежденных автомобилей. Все пострадавшие находятся в больницах.

По словам Онищук, у одной из пассажирок травма позвоночника, ее транспортируют в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший получил перелом таза и внутрибрюшное кровотечение, его оперируют. Ребенка доставили в областную детскую больницу.

Спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов авто, чтобы предотвратить возникновение пожара.

ДОПОЛНЕНО В 20:14. В Нацполиции отметили, что 19-летняя водитель Jaguar из Львовской области пошла на обгон и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области.

Травмы получили водители и пассажиры обоих автомобилей. Начато расследование факта нарушения ПДД.

1 декабря вечером в Днепре в районе улицы Набережная Заводская BMW столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель был задержан.

14 декабря сообщалось о смертельном ДТП с УРАЛом и автобусом в России. Оба автомобиля везли оккупантов.

15 декабря сообщалось, что во Львове в результате ДТП с автопоездом погибли семь человек, есть раненые.