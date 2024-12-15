Под Львовом в результате ДТП с автопоездом погибли семь человек, есть раненые – фото

Фото: Полиция Львовской области/Facebook

На трассе недалеко от Львова 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь и пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Инцидент произошел в 05:30 на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская" недалеко от села Чижиков Львовского района. По предварительным данным, столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter. Их личности устанавливают. Еще три человека получили травмы — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницы Львова.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по статье о нарушении ПДД. Виновникам ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами. В настоящее время идет расследование обстоятельств аварии.

Фото: Полиция Львовской области/Facebook

Фото: Полиция Львовской области/Facebook

Фото: Полиция Львовской области/Facebook