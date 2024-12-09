ДТП в Днепре. Полиция отрицает данные о нарушении домашнего ареста 17-летним подозреваемым

Место аварии (Фото: ОГП)

Полиция Днепропетровской области опровергла информацию о том, что 17-летний пассажир BMW, водитель которого совершил смертельную аварию в Днепре, якобы ездит за рулем во время домашнего ареста. Так правоохранители отреагировали на видео, которое 9 декабря начало распространяться в социальных сетях.

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В полиции напомнили, что по решению суда несовершеннолетнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этой меры.

В то же время правоохранители подчеркнули, что несовершеннолетнему не запрещено пользоваться интернетом, в том числе социальными сетями.

Местный Telegram-канал Днепр TV сообщил, что 9 декабря подозреваемый, которого суд отправил под домашний арест, разместил в TikTok видео, где он за рулем авто едет по ночному городу. Когда оно было снято – неизвестно. Впоследствии ролик исчез из аккаунта юноши.

4 декабря в Днепре суд отправил под домашний арест пассажира машины BMW, столкнувшейся с легковушкой Ford 1 декабря на ул. Набережная Заводская, в результате чего погиб ребенок.

Ему инкриминируют неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии. Такие действия наказываются либо штрафом, либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Авария в Днепре произошла вечером 1 декабря в районе ул Набережная Заводская. Машина BMW столкнулась с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка, а еще двое детей и один взрослый были травмированы. Водитель был задержан.

2 декабря 19-летнему водителю BMW объявили о подозрении. Ему может грозить восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

3 декабря подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.