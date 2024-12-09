ДТП у Дніпрі. Поліція заперечила дані щодо порушення домашнього арешту 17-річним підозрюваним

Місце аварії (Фото: ОГП)

Поліція Дніпропетровської області спростувала інформацію про те, що 17-річний пасажир BMW, водій якого вчинив смертельну аварію у Дніпрі, нібито їздить за кермом під час дії домашнього арешту. Так правоохоронці відреагували на відео, яке 9 грудня почало поширюватися соціальними мережами.

У поліції нагадали, що за рішенням суду неповнолітньому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому заборонено залишати житло у будь-яку пору доби. Поліція здійснює контроль за дотриманням цього заходу.

Водночас правоохоронці наголосили, що неповнолітньому не заборонено користуватися інтернетом, зокрема соціальними мережами.

Місцевий Telegram-канал Дніпро TV повідомив, що 9 грудня підозрюваний, якого суд відправив під домашній арешт, розмістив у TikTok відео, де він за кермом авто їде нічним містом. Коли воно було зняте – невідомо. Згодом ролик зник з акаунта юнака.

4 грудня у Дніпрі суд відправив під домашній арешт пасажира машини BMW, яка зіткнулася з легковиком Ford 1 грудня на вул. Набережна Заводська, унаслідок чого загинула дитина.

Йому інкримінують ненадання допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані. Такі дії караються або штрафом, або позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Аварія у Дніпрі сталася 1 грудня ввечері в районі вул. Набережна Заводська. Машина BMW зіткнулася з автомобілем Ford, внаслідок чого загинула 10-річна пасажирка, а ще двоє дітей та один дорослий були травмовані. Водія було затримано.

2 грудня 19-річному водію BMW оголосили про підозру. Йому може загрожувати вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

3 грудня підозрюваного відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.