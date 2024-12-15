Під Львовом унаслідок ДТП з автопоїздом загинули семеро людей, є поранені – фото

За попередніми даними, зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter

Фото: Поліція Львівської області/Facebook

На трасі неподалік Львова 15 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули семеро та постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Інцидент стався о 05:30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Унаслідок аварії загинули семеро пасажирів мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Їхні особи наразі встановлюють. Ще троє людей отримали травми — 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Постраждалих доправили до лікарень Львова.

Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Винуватцям ДТП загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі триває розслідування обставин аварії.

Фото: Поліція Лвівської області/Facebook

Фото: Поліція Лвівської області/Facebook

Фото: Поліція Лвівської області/Facebook