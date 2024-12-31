На Прикарпатье BMW столкнулся с грузовиком. Погибли пятеро, среди них два подростка – фото

Фото с места ДТП (Фото:if.npu.gov.ua)

В Ивано-Франковской области 30 декабря около 21:41 в селе Насташино произошла смертельная авария с участием легковушки BMW и грузовика DAF. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли, сообщили в Нацполиции региона.

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Правоохранители выяснили, что за рулем BMW 520 находился 20-летний житель Бурштына. Он превысил скорость и на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 52-летнего жителя Молдовы.

В результате ДТП водитель BMW и его четыре пассажира, среди которых двое подростков, погибли на месте. Полиция также установила, что протектор на задних колесах авто был изношен. Водитель грузовика был трезв.

Правоохранители начали уголовное производство по факту гибели людей из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.