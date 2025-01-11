Во Львовской области столкнулись легковушка и автобус – семь пострадавших

Фото: Нацполиция

Во Львовском районе из-за столкновения легкового автомобиля с автобусом травмированы семь человек, сообщила Национальная полиция Львовской области.

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Авария произошла 10 января, около 19:30, на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемное Львовского района.

По предварительным данным правоохранителей, произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008, за рулем которого находился 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mеrcedes-Benz, которым управлял 39-летний житель Львовского района.

Водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Речь идет о жительницах Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 лет и 28-летнего местного жителя, 67-летнюю львовянку и 48-летнего жителя Золочевского района.

Полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное возможное наказание – три года ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.