В Харькове в результате ДТП погибли три человека: столкнулись КАМАЗ и легковушка
В Харькове вечером 10 мая в результате столкновения легковушки Skoda Octavia с "КАМАЗом" погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Отмечается, что авария произошла на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков.
По предварительным данным, водитель Skoda Octavia не обратил внимание на красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с грузовиком "КАМАЗ" 4310.
В результате сильного удара погибли водитель легкового автомобиля и двое пассажиров – мужчины в возрасте 50 и 43 года. Все трое скончались на месте до прибытия медиков.
Полиция начала уголовное производство.
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