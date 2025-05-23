У Дніпрі суддя на смерть збив пішохода, ДБР з’ясовує обставини'я

У Дніпрі суддя на смерть збив пішохода, ДБР з’ясовує обставини'яоновлено
Державне бюро розслідувань повідомило, що з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі судді одного з районних судів Дніпропетровщини, під час якої загинув пішохід.
Аварія сталася вранці 23 травня у місті Дніпро.
Суддя, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який загинув на місці від отриманих травм.
За попередньою інформацією, пішохід переходив дорогу в не встановленому для цього місці. Також, за попередніми висновками слідчо-оперативної групи ДБР, водій мотоцикла був тверезим.
Кримінальне провадження відкрито за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
ОНОВЛЕНО О 16:18. За інформацією співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про суддю Заводського районного суду міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області Станіслава Ричку.
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