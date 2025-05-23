В Днепре судья насмерть сбил пешехода, ДБР выясняет обстоятельства

Место совершения ДТП (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило, что выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи одного из районных судов Днепропетровской области, во время которого погиб пешеход.

Авария произошла утром 23 мая в городе Днепр.

Судья, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который погиб на месте от полученных травм.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Также, по предварительным выводам следственно-оперативной группы ГБР, водитель мотоцикла был трезв.

Уголовное производство открыто за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ОБНОВЛЕНО В 16:18. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о судье Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области Станиславе Рычке.