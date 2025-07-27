В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие и раненые

Полиция Германии (Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA)

В воскресенье, 27 июля, несколько человек погибли в результате схода пассажирского поезда с рельсов на юго-западе Германии. Об этом сообщил телеканал BBC.

Авария произошла вблизи Ридлингена, недалеко от Штутгарта.

По меньшей мере два вагона сошли с рельсов в лесистой местности примерно в 18:10 по местному времени (19:10 по Киеву).

Во время аварии около 100 человек находились в поезде. Полиция сообщила журналистам, что по меньшей мере три человека пострадали. Относительно числа погибших не сообщается.

Также известно, что незадолго до аварии в этом районе была буря.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своей публикации в социальной сети X заявил, что "скорбит по жертвам" и выразил свои "глубочайшие соболезнования" их семьям.

Он сказал, что тесно контактирует с министрами внутренних дел и транспорта и просил их предоставить экстренным службам всю необходимую поддержку.

🚨🇩🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un train a DÉRAILLÉ à Biberach, en Allemagne. De NOMBREUX BLESSÉS et PLUSIEURS MORTS sont signalés. Les secours sont sur place. pic.twitter.com/j3llcpEhMU — Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2025

13 июня во Франции произошло ДТП с участием автобуса, на котором ехали украинцы, были погибшие и пострадавшие.

25 июня в Румынии произошла авария с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.