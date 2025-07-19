В Германии из-за инцидента с фейерверками на ярмарке пострадали почти два десятка человек

Фейерверки взорвались необычно низко над землей на массовом мероприятии в немецком Дюссельдорфе

Полиция (Иллюстративное фото: Daniel Bockwoldt/EPA)

В немецком Дюссельдорфе из-за инцидента с фейерверками на городской ярмарке почти два десятка человек получили ранения. Об этом сообщила газета Deutsche Welle.

Службы экстренной помощи подтвердили факт ранений поздно вечером в пятницу после того, как фейерверки взорвались необычно низко над землей. Известно, что пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали немецкому общественному вещателю WDR, что некоторые ракеты летели в сторону или взрывались низко, а некоторые даже упали в реку Рейн.

Спасатели считают, что некоторые ракеты могли вылететь не по курсу, а одна из них дала осечку прямо в толпу. Организаторы сначала продолжили ярмарку, чтобы избежать паники, но завершили празднование рано, около 22:45, хотя мероприятие должно было продлиться до утра.

Ярмарка Rheinkirmes устраивается по случаю ежегодного праздника в честь покровителя города Аполлинария. Она началась 11 июля и должна была закончиться в воскресенье.