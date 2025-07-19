У Німеччині через інцидент з феєрверками на ярмарку постраждали майже два десятки людей
У німецькому Дюссельдорфі через інцидент з феєрверками на міському ярмарку майже два десятки осіб отримали поранення. Про це повідомила газета Deutsche Welle.
Служби екстреної допомоги підтвердили факт поранень пізно ввечері в п'ятницю після того, як феєрверки вибухнули незвично низько над землею. Відомо, що постраждали 19 людей, зокрема одна дитина. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Очевидці розповіли німецькому громадському мовнику WDR, що деякі ракети летіли вбік або вибухали низько, а деякі навіть впали в річку Рейн.
+++ VIDEOUPDATE +++— BlaulichtRheinlandNRW (@nrw_blaulicht) July 19, 2025
?Düsseldorf
Nach Informationen der Feuerwehr explodierten mehrere Feuerwerkskörper unmittelbar in Bodennähe.#Düsseldorf #Rheinkirmes #Feuerwerk pic.twitter.com/7Ae1833YD4
Рятувальники вважають, що деякі ракети могли вилетіти не за курсом, а одна з них дала осічку прямо в натовп. Організатори спочатку продовжили ярмарок, щоб уникнути паніки, але завершили святкування рано, близько 22:45, хоча захід мав тривати до ранку.
Ярмарок Rheinkirmes влаштовується з нагоди щорічного свята на честь покровителя міста Аполлінарія. Він розпочався 11 липня і мав закінчитися в неділю.
- Увечері 20 грудня 2024 року автомобіль врізався у натовп на різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі.
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