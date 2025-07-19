У Німеччині через інцидент з феєрверками на ярмарку постраждали майже два десятки людей

Феєрверки вибухнули незвично низько над землею на масовому заході в німецькому Дюссельдорфі

Поліція (Ілюстративне фото: Daniel Bockwoldt/EPA)

У німецькому Дюссельдорфі через інцидент з феєрверками на міському ярмарку майже два десятки осіб отримали поранення. Про це повідомила газета Deutsche Welle.

Служби екстреної допомоги підтвердили факт поранень пізно ввечері в п'ятницю після того, як феєрверки вибухнули незвично низько над землею. Відомо, що постраждали 19 людей, зокрема одна дитина. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Очевидці розповіли німецькому громадському мовнику WDR, що деякі ракети летіли вбік або вибухали низько, а деякі навіть впали в річку Рейн.

Рятувальники вважають, що деякі ракети могли вилетіти не за курсом, а одна з них дала осічку прямо в натовп. Організатори спочатку продовжили ярмарок, щоб уникнути паніки, але завершили святкування рано, близько 22:45, хоча захід мав тривати до ранку.

Ярмарок Rheinkirmes влаштовується з нагоди щорічного свята на честь покровителя міста Аполлінарія. Він розпочався 11 липня і мав закінчитися в неділю.