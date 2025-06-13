Смертельна ДТП з українцями у Франції: серед постраждалих діти, що поверталися з навчального обміну

У дітей середні та легкі поранення. Загинули четверо дорослих, у тому числі троє українців. Двоє осіб перебуває у важкому стані

Скриншот з відео Le Parisien

Серед українців, які постраждали в ДТП з автобусом у Франції, є діти, які поверталися з навчального обміну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані", – повідомив глава держави.

За його словами, по дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – українські громадяни. Ще двоє осіб перебуває у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики.

Решта дітей має середні та легкі поранення, вони отримують медичну допомогу, зауважив президент.

Зеленський зазначив, що українське Міністерство закордонних справ скерувало на місце команду з дипломатів та консулів на чолі з послом: "Вони надають сприяння нашим громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події".

Також про стан постраждалих і всі обставини події регулярно інформують міністри закордонних і внутрішніх справ Андрій Сибіга і Ігор Клименко, додав глава держави.

"Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади", – зазначив президент.