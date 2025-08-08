Bild: Над важными объектами в Германии за три месяца зафиксировали 536 неизвестных дронов

Дрон (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

В период с января по март этого года над важными объектами в Германии были зафиксированы сотни неизвестных беспилотников. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на внутренний отчет Федерального ведомства криминальной полиции под названием "Дрон как средство преступления".

БпЛА замечали над военными базами и объектами критической инфраструктуры. В январе-марте было зарегистрировано 270 инцидентов с участием 536 дронов. По крайней мере в 55 случаях были зафиксированы одновременно два или более БпЛА.

Дроны в основном замечали по вечерам (45%, с 18:00 до полуночи) и ночью (28%, с полуночи до 06:00). Количество наблюдений в течение дня было меньше: 13% утром и 14% днем.

Согласно документу особое внимание шпионских полетов уделяется военным объектам: 117 инцидентов было задокументировано в этой сфере, в том числе 10 на военно-морской базе в Вильгельмсгафене. Над американской авиабазой "Рамштайн" и в Бремерхафене было замечено до 15 беспилотников, летающих строем одновременно.

Кроме военных объектов, дроны замечали над объектами энергоснабжения. Сообщается о 88 инцидентах в этой сфере, в частности, вблизи терминалов сжиженного природного газа в Штаде, Вильгельмсгафене и Брунсбюттеле.

Кроме этого, дроны фиксировали над гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями, оборонными предприятиями, правительственными и административными зданиями.

Прокуратура возбудила 123 уголовных производства по этим фактам. Предварительные расследования не смогли доказать иностранный контроль, но и не исключили его. Только в восьми случаях были идентифицированы 10 пилотов дронов.

22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные дроны.

В начале декабря над рядом объектов в Германии снова были замечены неизвестные беспилотники.

13 января 2025 года стало известно, что над военной базой недалеко от немецкого города Манхинг за последний месяц несколько раз замечали неизвестные дроны. Начато расследование вероятных случаев российского шпионажа.