Питання вільної економічної зони на Донбасі вирішуватиме народ України – Зеленський

Президент, як і раніше, вважає справедливим припинення вогню на позиції "стоїмо, де стоїмо"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Питання створення вільної економічної зони на Донбасі вирішуватиме тільки народ України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами у чаті Офісу президента.

Він вважає справедливим припинення вогню на позиції "стоїмо, де стоїмо". Водночас Україна має залишатися на тій частині Донбасу, яку наразі контролюють Сили оборони.

"Хоча, якщо чесно, те, що "русские" на нашій землі – це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення", – сказав Зеленський.

Росія ж ультимативно вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Україна пояснила американській стороні, що не може вийти зі своєї території. Тому США шукають компроміс, запропонувавши так звану вільну економічну зону.

Згідно з пропозицією, там не може бути важкої зброї, а можливо, й військ, однак там житимуть люди, діятимуть органи управління й працюватимуть місії поліції.

"Я пояснив, що не може бути так, що ми виходимо, а російська армія залишається, а наша армія виходить, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, російська армія в будь-який момент захоче зайти на територію України, що, власне, вона і робила всі ці роки агресії.

"Тому так не може бути. Якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки: якщо ми відходимо на п’ять кілометрів – то і вони на п’ять; ми на десять – і вони на десять", – пояснив президент.

І тоді, за словами глави держави, виникає така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною або якось інакше.

"Найкращий і чесний варіант – стояти там, де ми стоїмо: менше компромісів і менше діалогу. Якщо ж буде порушуватися питання вільної економічної зони, то я сказав партнерам: вибачте, але це вирішуватиме народ України", – резюмував він.