Зеленський розкрив всі 20 пунктів оновленого проєкту мирної угоди

Деякі пункти залишаються суперечливими. Дещо було викреслено з драфту – наприклад, доповнення про те, що США отримають компенсацію за гарантії безпеки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розкрив всі 20 пунктів поточного проєкту "мирної угоди". Деталі базового документа між Україною, США, Росією та Європою він озвучив, спілкуючись із журналістами, передає Суспільне.

"Якщо ми говоримо конкретно про ці 20 пунктів, які є сьогодні, то це рамковий документ, який пройшов через значну еволюцію. Це той документ, який раніше починався з 28 пунктів. Багато було різних чуток, було і багато напрацювань, багато зустрічей та багатогодинних розмов. Як результат, сьогодні є цей документ, який має такий вигляд – це драфт", – сказав президент.

Він наголосив, що це поки непогоджений сторонами документ, але у ньому вже сформована "певна логіка, як пропонується закінчити війну".

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено.Документ констатує, що Україна – суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також механізм раннього повідомлення про порушення.

Пункт 3: Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4: Чисельність Збройних Сил України залишатиметься на рівні 800 000 у мирний час (Зеленський вже пояснював, що "обмеження" стосується виключно ЗСУ, а не всіх Сил оборони. – Ред.).

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5 НАТО.

→ Якщо Росія вторгнеться в Україну, додатково до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії.

→ Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності.

→ США отримають компенсацію за гарантії безпеки. За словами Зеленського, цей пункт наразі викреслено: "Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання".

→ Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою.

"Йдеться про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки", – уточнив Зеленський.

Пункт 6: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та Україниу всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію, включно з ратифікацією переважною більшістю голосів у Держдумі (пропозиція США).

Пункт 7: Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Водночас чіткі дати вступу для України до ЄС нині – це предмет двостороннього обговорення США і України, поки що без європейського підтвердження.

Пункт 8: Буде затверджено міцний пакет глобального розвитку для України (буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання). Зокрема він передбачатиме:

→ Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ).

→ США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації та експлуатації газової інфраструктури України.

→ Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів.

→ Розвиток інфраструктури.

→ Видобуток корисних копалин, природних ресурсів.

→ Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування для прискорення цих зусиль.

→ Буде створено робочу групу високого рівня, включно з призначенням провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

Пункт 9: Буде створено кілька фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Мета – залучити $800 млрд коштом акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

→ США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів із цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну.

→ Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям.

→ Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій.

→ Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Пункт 10: Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Водночас США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ.США пропонують поділити контроль рівномірно, водночас американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, які самостійно визначають свій розподіл.

Раніше Зеленський вже казав, що Україна і США довго дискутували на цю тему, і він сказав американцям, що вважає їхню пропозицію несправедливою.

Пункт 13: Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Якщо рішення буде ухвалено, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовуватирічку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності.Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для розв'язання відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.

→ Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, буде обміняно за принципом всіх на всіх;

→ Усіх цивільних затриманих та заручників, включно з дітьми та політичними в'язнями, буде повернуто;

→ Будуть вжиті заходи для розв'язання проблем і страждань жертв війни.

Пункт 18: Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.Спершу – президентські: Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські та місцеві.

Пункт 19: Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Зеленський зазначив, що наразі Україна очікує реакції на обговорювані позиції від російської сторони.

"Тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень", – повідомив президент.

Він додав, що Україна готова до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для розв'язання "сенситивних питань" – зокрема, територіальних.