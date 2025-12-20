Запропонована чисельність у 800 000 військових охоплює лише ЗСУ – Зеленський
Україна під час переговорів запропонувала чисельність армії – 800 000 військових, але це стосується лише Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в чаті ОП.
"Передусім обмеження чисельності Сил оборони до 800 000 просто немає, це не Сили оборони, це ЗСУ. Саме наша пропозиція, від наших військових: розмір армії – 800 000", – сказав глава держави.
Водночас він наголосив, що Україна за умови припинення вогню не здатна самостійно фінансувати таку армію.
Президент зазначив, що Україні не вистачить фінансового ресурсу. Він продовжить діалог з лідерами, адже розглядає часткове фінансування армії коштом партнерів як гарантії безпеки. Глава держави додав, що ЗСУ – це гарантія безпеки номер один.
"І якісь роки нам потрібні, якийсь час, термін, щоб вирівняти повоєнну економіку і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", – резюмував він.
- 11 грудня Зеленський заявив, що у нинішній версії мирного плану чисельність ЗСУ становить 800 000 осіб – як і реальна кількість військових на цей момент.
- У початковій версії плану, запропонованого США, йшлося, що Україна має відмовитися від Донбасу і частини озброєння, а також скоротити чисельність ЗСУ до 600 000.
