Запропонована чисельність у 800 000 військових охоплює лише ЗСУ – Зеленський

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Україна під час переговорів запропонувала чисельність армії – 800 000 військових, але це стосується лише Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в чаті ОП.

"Передусім обмеження чисельності Сил оборони до 800 000 просто немає, це не Сили оборони, це ЗСУ. Саме наша пропозиція, від наших військових: розмір армії – 800 000", – сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що Україна за умови припинення вогню не здатна самостійно фінансувати таку армію.

Президент зазначив, що Україні не вистачить фінансового ресурсу. Він продовжить діалог з лідерами, адже розглядає часткове фінансування армії коштом партнерів як гарантії безпеки. Глава держави додав, що ЗСУ – це гарантія безпеки номер один.

"І якісь роки нам потрібні, якийсь час, термін, щоб вирівняти повоєнну економіку і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", – резюмував він.