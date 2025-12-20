Предложенная численность в 800 000 военных охватывает только ВСУ – Зеленский
Украина во время переговоров предложила численность армии – 800 000 военных, но это касается только Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в чате ОП.
"Прежде всего ограничения численности Сил обороны до 800 000 просто нет, это не Силы обороны, это ВСУ. Именно наше предложение, от наших военных: размер армии – 800 000", – сказал глава государства.
В то же время он подчеркнул, что Украина при условии прекращения огня не способна самостоятельно финансировать такую армию.
Президент отметил, что Украине не хватит финансового ресурса. Он продолжит диалог с лидерами, ведь рассматривает частичное финансирование армии за счет партнеров как гарантии безопасности. Глава государства добавил, что ВСУ – это гарантия безопасности номер один.
"И какие-то годы нам нужны, какое-то время, срок, чтобы выровнять послевоенную экономику и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока нужна помощь партнеров", – резюмировал он.
- 11 декабря Зеленский заявил, что в нынешней версии мирного плана численность ВСУ составляет 800 000 человек – как и реальное количество военных на данный момент.
- В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000.
Комментарии (0)