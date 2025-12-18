Зеленський: США робили запит на президентські вибори, вибори в Раду й місцеві не розглядали
Сполучені Штати зацікавлені у проведенні президентських виборів в Україні, щодо місцевих та парламентських виборів не йшлося. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.
За його словами, наразі немає напрацювань депутатів щодо нового закону про вибори. Зеленський уточнив, що всі сигнали їм передав.
"США робили запит на президентські вибори, і я їм сказав, що буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", – сказав глава держави.
Президент додав, що завжди підтримував і порушував питання щодо законодавчих змін, щоб люди мали можливість голосувати онлайн. За його словами, поки що консенсусу з парламентарями не знайшли стосовно цього.
- 9 грудня президент США Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".
- Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Наступного дня Зеленський обговорив з представниками ВР питання проведення виборів під час війни. Нинішнє законодавство не дозволяє проводити їх під час дії воєнного стану.
