Зеленський: США робили запит на президентські вибори, вибори в Раду й місцеві не розглядали

Сполучені Штати зацікавлені у проведенні президентських виборів в Україні, щодо місцевих та парламентських виборів не йшлося. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.

За його словами, наразі немає напрацювань депутатів щодо нового закону про вибори. Зеленський уточнив, що всі сигнали їм передав.

"США робили запит на президентські вибори, і я їм сказав, що буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", – сказав глава держави.

Президент додав, що завжди підтримував і порушував питання щодо законодавчих змін, щоб люди мали можливість голосувати онлайн. За його словами, поки що консенсусу з парламентарями не знайшли стосовно цього.

9 грудня президент США Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".

Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.

Наступного дня Зеленський обговорив з представниками ВР питання проведення виборів під час війни. Нинішнє законодавство не дозволяє проводити їх під час дії воєнного стану.