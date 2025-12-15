За проведення виборів виключно після досягнення миру виступає 57% громадян

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Більшість українців вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респондентів запитали, чи варто проводити вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню і при цьому Україна отримає надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо.

На проведенні виборів після остаточної мирної угоди наполягають 57% громадян. У вересні їх кількість була 63%.

9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. У вересні їх частка становила 11%.

У разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 25% підтримують проведення виборів. У вересні цей показник становив 22%.

Опитування щодо проведення виборів (Інфографіка: КМІС)

ДОВІДКА Соціологи провели опитування за власною ініціативою 26 листопада – 13 грудня. Телефоном опитано 547 респондентів старше 18 років з підконтрольних Україні територій.



ДОВІДКА Соціологи провели опитування за власною ініціативою 26 листопада – 13 грудня. Телефоном опитано 547 респондентів старше 18 років з підконтрольних Україні територій.

Формально за звичайних обставин статистична похибка не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% – для показників, близьких до 25%, 3,4% – для показників, близьких до 10%, 2,5% – для показників, близьких до 5%. Проте в умовах війни може додаватись певне відхилення.