Більшість українців не підтримують виборів до повного завершення війни – опитування КМІС
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Більшість українців вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Респондентів запитали, чи варто проводити вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню і при цьому Україна отримає надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо.
На проведенні виборів після остаточної мирної угоди наполягають 57% громадян. У вересні їх кількість була 63%.
9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. У вересні їх частка становила 11%.
У разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 25% підтримують проведення виборів. У вересні цей показник становив 22%.
ДОВІДКАСоціологи провели опитування за власною ініціативою 26 листопада – 13 грудня. Телефоном опитано 547 респондентів старше 18 років з підконтрольних Україні територій.
Формально за звичайних обставин статистична похибка не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% – для показників, близьких до 25%, 3,4% – для показників, близьких до 10%, 2,5% – для показників, близьких до 5%. Проте в умовах війни може додаватись певне відхилення.
- 9 грудня президент США Трамп на тлі переговорів щодо мирного плану заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".
- У відповідь Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Перший заступник спікера Ради Корнієнко зауважив, що парламент може підготувати законодавчу базу для проведення голосування, однак безпеку мають забезпечити іноземні партнери.
Коментарі (0)