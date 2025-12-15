Большинство украинцев не поддерживают выборы до прекращения огня – опрос КМИС
Большинство украинцев считают, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
На проведении выборов после окончательного мирного соглашения настаивают 57% граждан. В сентябре их количество было 63%.
9% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня. В сентябре их доля составляла 11%.
В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% поддерживают проведение выборов. В сентябре этот показатель составлял 22%.
СПРАВКАСоциологи провели опрос по собственной инициативе 26 ноября – 13 декабря. По телефону опрошено 547 респондентов старше 18 лет с подконтрольных Украине территорий.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%. Однако в условиях войны может добавляться определенное отклонение.
- 9 декабря президент США Трамп на фоне переговоров по мирному плану заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".
- В ответ Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам"а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
- Первый заместитель спикера Рады Корниенко отметил, что парламент может подготовить законодательную базу для проведения голосования, однако безопасность должны обеспечить иностранные партнеры.
