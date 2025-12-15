Большинство украинцев не поддерживают выборы до прекращения огня – опрос КМИС

За проведение выборов исключительно после достижения мира выступает 57% граждан

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Большинство украинцев считают, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На проведении выборов после окончательного мирного соглашения настаивают 57% граждан. В сентябре их количество было 63%.

9% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня. В сентябре их доля составляла 11%.

В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% поддерживают проведение выборов. В сентябре этот показатель составлял 22%.

Опрос относительно проведения выборов (Фото: КМИС)

СПРАВКА Социологи провели опрос по собственной инициативе 26 ноября – 13 декабря. По телефону опрошено 547 респондентов старше 18 лет с подконтрольных Украине территорий.



