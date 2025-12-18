Зеленский: США делали запрос на президентские выборы, в Раду и местные не рассматривали

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты заинтересованы в проведении президентских выборов в Украине, речь о местных и парламентских выборах не шла. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП.

По его словам, пока нет наработок депутатов относительно нового закона о выборах. Зеленский уточнил, что все сигналы им передал.

"США делали запрос на президентские выборы, и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", – сказал глава государства.

Президент добавил, что всегда поддерживал и поднимал вопрос о законодательных изменениях, чтобы люди имели возможность голосовать онлайн. По его словам, пока консенсуса с парламентариями не нашли по этому поводу.

9 декабря президент США Трамп, на фоне переговоров по мирному плану, заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".

Реагируя на это, Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.

На следующий день Зеленский обсудил с представителями ВРУ вопросы проведение выборов во время войны. Нынешнее законодательство не позволяет проводить их во время действия военного положения.