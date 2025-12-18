"Питань більше, ніж відповідей". Зеленський відповів на "компроміс" США щодо Запорізької АЕС

Президент розповів, що Україна і США довго дискутували на тему ЗАЕС. Він вважає пропозицію Штатів несправедливою

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає несправедливою ідею США, щоб контроль над Запорізькою атомною електростанцією здійснювали одночасно Україна, Росія і Штати. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

Він наголосив, що питання ЗАЕС – одне із "сенситивних", як і питання Донбасу і репараційного кредиту.

"Це наша станція. "Руські", безумовно, вважають, що це їхня станція, тому що вони її окупували, вони не визнають ні правила, ні право. Але все ж таки це те, де ми перебуваємо. США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати, і в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна і США довго дискутували на цю тему, і він сказав американцям, що вважає це несправедливим.

За словами Зеленського, питання не тільки в тому, що це українська станція, – питань багато. Це не тільки про електрику, гроші та питання доступу до станції, а і те, що ЗАЕС досі мілітаризована і знаходиться у небезпечній ситуації – немає доступу води, електрики тощо.

"Питання також в тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні працювати. Там зараз невеличка кількість людей, тому що станція не працює на 100 обертів. А коли вона працюватиме, то там буде перебувати більша команда українських спеціалістів: де вони будуть жити? Багато різних на сьогодні питань – питань, які треба погоджувати також з МАГАТЕ", – сказав президент.

Ще одне питання: хто буде відновлювати станцію, адже у неї треба вкласти великі гроші. Також ЗАЕС пов’язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях.

"Повинна бути дамба, яку підірвали "руські". Вони підірвали. А хто буде за це платити зараз? Тобто питань більше, ніж відповідей", – додав Зеленський.