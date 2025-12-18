"Вопросов больше чем ответов". Зеленский ответил на "компромисс" США насчет Запорожской АЭС

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает несправедливой идею США, чтобы контроль над Запорожской атомной электростанцией осуществляли одновременно Украина, Россия и Штаты. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в чате Офиса президента.

Он отметил, что вопрос ЗАЭС – один из "сенситивных", как и вопрос Донбасса и репарационного кредита.

"Это наша станция. "Русские", безусловно, считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали, они не признают ни правила, ни право. Но тем не менее это то, где мы находимся. США предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать, и в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина и США долго дискутировали на эту тему, и он сказал американцам, что считает это несправедливым.

По словам Зеленского, вопрос не только в том, что это украинская станция, – вопросов много. Это не только об электричестве, деньгах и вопросах доступа к станции, а и то, что ЗАЭС до сих пор милитаризована и находится в опасной ситуации – нет доступа воды, электричества и тому подобное.

"Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают, и должны работать. Там сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на 100 оборотов. А когда она будет работать, то там будет находиться большая команда украинских специалистов: где они будут жить? Много разных на сегодня вопросов – вопросов, которые надо согласовывать также с МАГАТЭ", – сказал президент.

Еще один вопрос: кто будет восстанавливать станцию, так как в нее надо вложить большие деньги. Также ЗАЭС связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях.

"Должна быть дамба, которую взорвали "русские". Они взорвали. А кто будет за это платить сейчас? То есть вопросов больше чем ответов", – добавил Зеленский.