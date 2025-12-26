Зеленський допустив винесення "мирного плану" на референдум. Назвав умову

Без припинення вогню голосування може бути зірване або поставлене під сумнів, зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий винести "мирний план" на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

Президент наголосив, що 60 днів є мінімально необхідним терміном для організації та проведення голосування. Він зазначив, що проведення референдуму в умовах війни пов’язане із серйозними безпековими, логістичними та політичними труднощами.

Читайте також Чи можливі вибори під час війни? Пояснюємо Трампу на пальцях

Зеленський підкреслив, що якщо люди не зможуть прийти на дільниці через загрозу обстрілів, результати референдуму можуть виглядати нелегітимними. За його словами, краще не проводити голосування узагалі, ніж проводити його без можливості для громадян безпечно проголосувати.

Президент заявив, що йому поки що незрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися з планом Трампа.

"У мене є деякі розвідувальні дані <…> але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів", – сказав він.