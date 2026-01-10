Зеленський сподівається на реакцію РФ щодо "20 пунктів" до узгодження інших питань з Трампом
Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати реакцію РФ на проєкт мирного плану до остаточного узгодження гарантій безпеки та плану відновлення України зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це глава держави розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg 9 січня.
Зеленський говорив з журналістами після того, як отримав звіт від керівника української делегації та секретаря Ради нацбезпеки та борони Рустема Умєрова, який того дня мав дзвінок зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. Представники Америки нещодавно контактували з Росією у "якомусь форматі", зауважив керівник України, додавши, що не знає, чи поїдуть Віткофф або Кушнер до Росії найближчим часом для очних зустрічей.
Глава держави повідомив, що Київ передав свої коментарі стосовно територіальних питань американській команді, котра передасть їх росіянам для опрацювання, після чого їх можуть передати Україні.
Зеленський також висловив сподівання отримати відповідь Росії на 20-пунктний рамковий документ до того, як він фіналізує з Трампом гарантії безпеки та план з відновлення України, що може статися вже наприкінці січня.
Президент додав, що розраховує зустрітися з Трампом або у Штатах, або у швейцарському Давосі, де обидва політики, як очікується, візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі, який стартує 19 січня.
Зеленський також заявив, що хоче особисто обговорити з американським колегою конкретні зобов'язання США у випадку поновлення російської агресії.
"Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", – зазначив він.
З-поміж іншого, президент повторив, що дії Москви свідчать про те, що вона не готова до справжньої дипломатії.
Він також закликав Вашингтон більш систематично реагувати на агресію РФ, зауваживши, що Україна все ще не отримала усі обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси.
- Також Зеленський підтвердив, що опрацьовує з американською стороною потенційну угоду про вільну торгівлю зі США, яка має стати частиною масштабного пакета заходів для повоєнного відновлення України. Співрозмовники The Telegraph заявили, що Київ та Вашингтон обговорюють договір на $800 млрд, за якою передбачається відновлення України.
- Раніше, 8 січня, президент повідомив, що документ про гарантії безпеки для України готовий до остаточного погодження з Трампом.
