Зеленський сподівається на реакцію РФ щодо "20 пунктів" до узгодження інших питань з Трампом

Глави України та США можуть фіналізувати питання безпеки та відновлення вже наприкінці січня 2026 року

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Ілюстративне фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати реакцію РФ на проєкт мирного плану до остаточного узгодження гарантій безпеки та плану відновлення України зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це глава держави розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg 9 січня.

Зеленський говорив з журналістами після того, як отримав звіт від керівника української делегації та секретаря Ради нацбезпеки та борони Рустема Умєрова, який того дня мав дзвінок зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. Представники Америки нещодавно контактували з Росією у "якомусь форматі", зауважив керівник України, додавши, що не знає, чи поїдуть Віткофф або Кушнер до Росії найближчим часом для очних зустрічей.

Читайте також Світ у 2026 році: лідери думок Project Syndicate про політичні та економічні виклики

Глава держави повідомив, що Київ передав свої коментарі стосовно територіальних питань американській команді, котра передасть їх росіянам для опрацювання, після чого їх можуть передати Україні.

Зеленський також висловив сподівання отримати відповідь Росії на 20-пунктний рамковий документ до того, як він фіналізує з Трампом гарантії безпеки та план з відновлення України, що може статися вже наприкінці січня.

Президент додав, що розраховує зустрітися з Трампом або у Штатах, або у швейцарському Давосі, де обидва політики, як очікується, візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі, який стартує 19 січня.

Зеленський також заявив, що хоче особисто обговорити з американським колегою конкретні зобов'язання США у випадку поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", – зазначив він.

З-поміж іншого, президент повторив, що дії Москви свідчать про те, що вона не готова до справжньої дипломатії.

Він також закликав Вашингтон більш систематично реагувати на агресію РФ, зауваживши, що Україна все ще не отримала усі обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси.