Зеленський каже, що Україна не отримувала нові системи ППО від США, ракети – "потрошки йдуть"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна не отримувала від Сполучених Штатів нові системи протиповітряної оборони, водночас постачання ракет триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами в чаті ОП.

Глава держави заявив, що 6 січня у Франції й у грудні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді порушував питання ППО.

Зеленський уточнив, що для нього та його команди ця тема пріоритетна. Під час перемовин у Парижі він детально продемонстрував союзникам, які системи терміново потребують надходження ракет.

"Щодо систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США", – додав президент.

Водночас він подякував Норвегії, але відмовився розкривати деталі.