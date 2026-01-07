Зеленський каже, що Україна не отримувала нові системи ППО від США, ракети – "потрошки йдуть"
Україна не отримувала від Сполучених Штатів нові системи протиповітряної оборони, водночас постачання ракет триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами в чаті ОП.
Глава держави заявив, що 6 січня у Франції й у грудні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді порушував питання ППО.
Зеленський уточнив, що для нього та його команди ця тема пріоритетна. Під час перемовин у Парижі він детально продемонстрував союзникам, які системи терміново потребують надходження ракет.
"Щодо систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США", – додав президент.
Водночас він подякував Норвегії, але відмовився розкривати деталі.
- 20 грудня 2025 року Зеленський заявляв, що партнери України почали "притримувати" ракети до систем ППО на тлі провокацій із російськими дронами.
