Зеленский говорит, что Украина не получала новые системы ПВО от США, ракеты – "понемногу идут"
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина не получала от Соединенных Штатов новые системы противовоздушной обороны, в то же время поставки ракет продолжаются. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП.

Глава государства заявил, что 6 января во Франции и в декабре во время встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде поднимал вопрос ПВО.

Зеленский уточнил, что для него и его команды эта тема приоритетная. Во время переговоров в Париже он подробно продемонстрировал союзникам, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет.

"Относительно систем от Соединенных Штатов, новых систем не приходило. По ракетам – понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США", – добавил президент.

В то же время он поблагодарил Норвегию, но отказался раскрывать детали.

  • 20 декабря 2025 года Зеленский заявлял, что партнеры Украины начали "придерживать" ракеты к системам ПВО на фоне провокаций с российскими дронами.
