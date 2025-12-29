Зеленський відповів на "рожеві мрії" Росії про вихід ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У межах обговорення 20-пунктного мирного плану наразі розглядається концепція створення "вільної економічної зони", проте про демілітаризацію не йдеться. Про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в чаті Офісу президента.

Президента запитали, що конкретно обговорювалося на зустрічі стосовно Донбасу, чи вимагали від України виходу, на яких умовах та чи є наразі деталізована концепція "вільної економічної зони".

"Деталізованої концепції "вільної економічної зони" поки що немає. Я про це вже говорив. Ми обов'язково будемо це проговорювати з суспільством (раніше Зеленський заявляв, що це питання має бути винесене на референдум. – Ред.)", – наголосив він.

Зеленський також зазначив, що те, що росіяни хочуть виходу українських військ із Донбасу, – "не новина".

"В їх рожевих мріях, щоб нас взагалі не було на території нашої країни. Цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, хто патрулюватиме "демілітаризовану" зону, якщо таку буде встановлено, Зеленський сказав, що відповідь є у питанні – "якщо буде встановлено".

"Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про "вільну економічну зону". Деталей поки що немає. Але всі почали це питання проговорювати", – зазначив він.

Президент наголосив, що загалом у 20-пунктному мирному плані наразі залишаються нерозв'язаними лише два питання – про території і Запорізьку атомну електростанцію. Загалом план узгоджено зі США на 90%.