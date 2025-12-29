Зеленский ответил на "розовые мечты" России о выходе ВСУ из Донбасса

Комментируя вопрос Донбасса, который остается нерешенным, президент подчеркнул, что Украина будет действовать в собственных интересах

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В рамках обсуждения 20-пунктного мирного плана сейчас рассматривается концепция создания "свободной экономической зоны", однако о демилитаризации речь не идет. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в чате Офиса президента.

Президента спросили, что конкретно обсуждалось на встрече относительно Донбасса, требовали ли от Украины выхода, на каких условиях и есть ли сейчас детализированная концепция "свободной экономической зоны".

Читайте также Ядовитая таблетка Трампа к Рождеству. Почему выход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

"Детализированной концепции "свободной экономической зоны" пока нет. Я об этом уже говорил. Мы обязательно будем это проговаривать с обществом (ранее Зеленский заявлял, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум. – Ред.)", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что то, что россияне хотят выхода украинских войск из Донбасса, – "не новость".

"В их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать согласно интересам Украины", – заявил он.

Отвечая на вопрос, кто будет патрулировать "демилитаризованную" зону, если таковая будет установлена, Зеленский сказал, что ответ есть в вопросе – "если будет установлена".

"Пока об этом речь не идет. Пока что мы говорим о "свободной экономической зоне". Деталей пока что нет. Но все начали этот вопрос проговаривать", – отметил он.

Президент подчеркнул, что в целом в 20-пунктном мирном плане пока остаются нерешенными только два вопроса – о территориях и Запорожской атомной электростанции. В целом план согласован с США на 90%.