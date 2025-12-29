После переговоров в США остаются нерешенными два пункта из 20 – Зеленский
Во время переговоров Украины и США остались несогласованными только два вопроса – относительно территорий и Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос LIGA.net в чате Офиса президента.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что по результатам переговоров остались нерешенными "один-два вопроса", глава государства сказал: "Два вопроса остаются: это Запорожская атомная станция – как она будет функционировать и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктом документе".
Он подчеркнул, что именно поэтому план, по его оценке, готов на 90% – нет договоренности по двум пунктам.
Относительно гарантий безопасности, по его словам, все готово на 100%, однако еще обсуждаются детали о сроке действия.
- Сначала в "мирном плане" из 28 пунктов предлагали перезапустить ЗАЭС под контролем МАГАТЭ и разделить электроэнергию 50/50 между Украиной и Россией. Но план сократили до 20 пунктов, оставив вопрос ЗАЭС спорным.
- Зеленский считает несправедливой идею США, чтобы контроль над ЗАЭС осуществляли одновременно Украина, Россия и Штаты.
