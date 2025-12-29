После переговоров в США остаются нерешенными два пункта из 20 – Зеленский

Президент ответил на вопрос LIGA.net о пунктах из мирного плана, которые до сих пор остаются несогласованными

Фото: ЗАЭС

Во время переговоров Украины и США остались несогласованными только два вопроса – относительно территорий и Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос LIGA.net в чате Офиса президента.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что по результатам переговоров остались нерешенными "один-два вопроса", глава государства сказал: "Два вопроса остаются: это Запорожская атомная станция – как она будет функционировать и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктом документе".

Он подчеркнул, что именно поэтому план, по его оценке, готов на 90% – нет договоренности по двум пунктам.

Относительно гарантий безопасности, по его словам, все готово на 100%, однако еще обсуждаются детали о сроке действия.