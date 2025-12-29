Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии на 30-50 лет вместо 15
Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил предоставить Украине гарантии безопасности сроком до 50 лет, а не на 15. Тот ответил, что обдумает это. Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы медиа в чате Офиса президента.
"Вчера утвердили с президентом Соединенных Штатов Америки, что у нас будут гарантии безопасности сильные от США. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продлить эти гарантии безопасности", – сообщил президент.
Он отметил, что поднял этот вопрос в общении с Трампом.
"Я сказал ему, что у нас уже война идет – и она уже почти 15 лет. И поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. Я сказал ему, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", – сказал Зеленский.
- 28 декабря Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в расширенном составе, она длилась более двух часов. После этого они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, а затем пообщались с представителями медиа.
- Затем они пообщались с медиа: положительно оценили переговоры, однако конкретных решений не было, дипломатический процесс будет продолжаться.
