США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления – Зеленский

США и Украина представят гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты предложили Украине соглашение, согласно которому гарантии безопасности будут действовать 15 лет. Об этом в телефонном интервью Axios сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже определены и кодифицированы в пять документов, хотя может быть добавлен еще один.

Относительно ключевого вопроса гарантий безопасности, Зеленский сказал: "Я думаю, что мы готовы с этими документами". Он добавил, что есть некоторые "технические моменты", которые необходимо обсудить подробнее.

Один из них – срок действия соглашения. США предложили 15-летний пакт, который может быть продлен.

"Я думаю, нам нужно более 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что он признает это "большим успехом", если президент США Дональд Трамп согласится с этим во время их встречи.

По словам главы государства, и США, и Украина представят гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

16 декабря Politico писала, что США побуждают Украину как можно быстрее пойти на соглашение о прекращении войны, предложив гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО.

28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить гарантии безопасности для Украины.