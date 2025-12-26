Euractiv: Европа намерена согласовать гарантии безопасности для Украины в январе

Европейские партнеры (Иллюстративное фото: Tolga Akmen/EPA)

Европейские партнеры Украины планируют в январе завершить работу над согласованием гарантий безопасности. Об этом сообщило медиа Euractiv со ссылкой на неназванного собеседника в Елисейском дворце.

По его словам, союзники Украины встретятся в январе, чтобы завершить разработку планов по обеспечению безопасности после прекращения огня, включая возможное размещение войск.

Эти комментарии прозвучали после того, как новые переговоры между Вашингтоном и Киевом привели к разработке плана из 20 пунктов по прекращению войны, который теперь находится на столе у Москвы, говорится в материале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы "коалиция желающих" завершила разработку деталей поддержки Украины после прекращения огня в следующем месяце, заявили в Елисейском дворце, поскольку западные столицы ожидают ответа России на мирный план.

"Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ", – добавил собеседник.

Ожидается, что гарантии будут согласованы с оперативной точки зрения, что даст Украине четкое представление о том, какой будет долгосрочная поддержка, сказал он.

Десятки стран, во главе с Францией и Великобританией, в течение месяцев работали и готовились к так называемым гарантиям безопасности, включающим войска на местах, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы сдержать Россию от любого повторного нападения на Украину.