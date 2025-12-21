"Надо бороться за США". Зеленский ответил на слова Макрона о прямом контакте с Россией
Президент Владимир Зеленский рассказал, что говорил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о необходимости "бороться" за участие Соединенных Штатов в мирных переговорах по окончанию российской войны. Об этом глава Украины рассказал во время общения с журналистами.
Руководителя государства спросили, обсуждал ли Макрон с ним планы по прямому диалогу Европы с РФ и поддержит ли он это.
Зеленский признал, что Макрон поднимал вопрос о том, что партнеры будут делать, если Америке не удастся остановить Россию.
"Я ему сказал, и еще раз это повторяю откровенно – надо бороться за США. Надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками, и есть Америка, как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз, и надо бороться за него", – отметил президент.
Если же этого не получится, то "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате", отметил глава государства.
Однако он подчеркнул, что "надо еще побороться" за нынешний формат переговоров.
Ранее, 19 декабря, президент Франции заявил: "Либо во время текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным".
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков впоследствии сообщил, что Путин якобы готов вести диалог с Макроном.
- Последний раз президент Франции и диктатор РФ общались в июле 2025 года – тогда их звонок длился более двух часов, а одной из его тем была российско-украинская война. Это был их первый разговор с 2022-го.
- Собеседник LIGA.net в Офисе украинского президента сообщал, что после этого звонка Макрон связался с Зеленским, чтобы проинформировать его о разговоре.
- Собеседники Bloomberg заявляли, что во время звонка с президентом Франции Путин отклонил идею прекращения огня.
