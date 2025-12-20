"Галя у них балованная". Зеленский рассказал, чего хочет от США в переговорах с Россией

Диктатор РФ не чувствует пока такого давления, которое должно быть – это слышно в его риторике, убежден украинский президент

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Владимир Зеленский хочет большего давления на Россию со стороны Соединенных Штатов. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

По его словам, Россия не может самостоятельно изменить свою позицию. Она рассматривала и рассматривает полную оккупацию Украины. Поэтому на РФ нужно давить, в частности санкциями.

Зеленский убежден, что когда у российского диктатора Владимира Путина не будет денег, то он не сможет воевать.

"Не будет у него денег – хочет, не хочет, он просто не сможет. Поэтому надо давить именно на это. И так как мы понимаем, что Галя, как говорится, у них балованная. Надо, на мой взгляд, Америке немножко сильнее давить на русских, не давать альтернативы", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Штаты должны четко говорить: если не дипломатия, то будет "все давление полностью", в частности сильный пакет оружия для Украины, а также санкции на все секторы экономики и на все, что приносит россиянам деньги.

"Без этого просто невозможно. Путин не чувствует пока такого давления, которое должно быть. И это мы слышим в его ежедневной риторике", – констатировал он.

В то же время Зеленский считает, что у США и президента страны Дональда Трампа есть сила, чтобы остановить российско-украинскую войну.

"И я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам, потому что альтернативы все под вопросом: смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой США, а не поражением, и поэтому надо остановить Путина", – подчеркнул он.

Новость дополняется...