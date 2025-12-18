Зеленский сомневается, что Путин сможет продолжать войну в тех же масштабах

Президент не удивлен стремлениями Путина захватить еще больше территорий, однако сомневается в возможностях экономики РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия не сможет продолжать воевать с той же интенсивностью, как раньше, если будут действовать санкции. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в чате Офиса президента.

Зеленский прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина во время выступления на коллегии Министерства обороны государства-агрессора, где тот дал понять, что собирается продолжать войну и стремится оккупировать больше украинских земель.

"Сигналы, которые дает Путин, для нас абсолютно не новые. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос – может ли он ее продолжать. Этот вопрос зависит уже от наших партнеров и их давления – прежде всего санкционного. Ну, и дипломатического", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас американские коллеги утверждают, что Путин якобы хочет окончания войны.

"Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого, если действительно санкции будут действовать, и если США будут честными и открытыми. Если Путин дальше будет тормозить эту дипломатическую волну, а сейчас она самая большая за последнее время, то Соединенные Штаты будут давить на них больше", – убежден Зеленский.

Он ожидает усиления Украины деньгами, оружием и санкциями против РФ, если Путин откажется от дипломатии, однако отметил, что "пока нет статуса, что "русские" точно не пойдут на мирное соглашение".

"Хотя я, безусловно, понимаю, что они точно не хотят", – добавил президент.