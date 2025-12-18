Зеленський сумнівається, що Путін зможе продовжувати війну в тих самих масштабах

Президент не здивований прагненнями Путіна захопити ще більше територій, проте сумнівається у спроможностях економіки РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не зможе продовжувати воювати з тією ж інтенсивністю, як раніше, якщо будуть діяти санкції. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна під час виступу на колегії Міністерства оборони держави-агресора, де той дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну і прагне окупувати більше українських земель.

"Сигнали, які дає Путін, для нас абсолютно не нові. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання – чи може він її продовжувати. Це питання залежить вже від наших партнерів і їхнього тиску – передусім санкційного. Ну і дипломатичного", – наголосив президент.

Він зазначив: зараз американські колеги стверджують, що Путін нібито хоче закінчення війни.

"Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього, якщо дійсно санкції будуть діяти та якщо США будуть чесними і відкритими. Якщо Путін далі буде гальмувати цю дипломатичну хвилю, а зараз вона найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше", – переконаний Зеленський.

Він очікує на посилення України грошима, зброєю і санкціями проти РФ, якщо Путін відмовиться від дипломатії, проте наголосив, що наразі "немає статусу, що "руські" точно не підуть на мирну угоду".

"Хоча я, безумовно, розумію, що вони точно не хочуть", – додав президент.