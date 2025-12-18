Зеленський сумнівається, що Путін зможе продовжувати війну в тих самих масштабах
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не зможе продовжувати воювати з тією ж інтенсивністю, як раніше, якщо будуть діяти санкції. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна під час виступу на колегії Міністерства оборони держави-агресора, де той дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну і прагне окупувати більше українських земель.
"Сигнали, які дає Путін, для нас абсолютно не нові. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання – чи може він її продовжувати. Це питання залежить вже від наших партнерів і їхнього тиску – передусім санкційного. Ну і дипломатичного", – наголосив президент.
Він зазначив: зараз американські колеги стверджують, що Путін нібито хоче закінчення війни.
"Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього, якщо дійсно санкції будуть діяти та якщо США будуть чесними і відкритими. Якщо Путін далі буде гальмувати цю дипломатичну хвилю, а зараз вона найбільша за останній час, то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше", – переконаний Зеленський.
Він очікує на посилення України грошима, зброєю і санкціями проти РФ, якщо Путін відмовиться від дипломатії, проте наголосив, що наразі "немає статусу, що "руські" точно не підуть на мирну угоду".
"Хоча я, безумовно, розумію, що вони точно не хочуть", – додав президент.
- 17 грудня Путін видав кілька цинічних заяв щодо ситуації на фронті – зокрема, про те, що російська армія нібито може нарощувати темпи наступу, зокрема на стратегічно важливих напрямах. Також диктатор РФ сказав, що цілі війни "будуть безумовно виконані".
- Зеленський у відповідь наголосив, що далі агресії можуть зазнати інші країни у Європі, які у Росії можуть назвати своїми "історичними землями".
Коментарі (0)