"Коалиция желающих" подготовила планы по развертыванию войск в Украине – Стармер
"Коалиция желающих" разработала планы по усилению обороноспособности Украины, которые при необходимости предусматривают развертывание войск на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы председателей комитетов Палаты общин.
По словам Стармера, в рамках "коалиции желающих" происходил политический процесс с участием лидеров стран и военный процесс с участием военных планировщиков. Целью была разработка планов безопасности в воздухе, на море и на суше, а также усиление собственных возможностей Украины.
"У нас был военный процесс с привлечением военных планировщиков. Мы четко обозначили задачи: нам нужны стратегические планы по безопасности в воздухе, на море и на суше, а также по укреплению собственных возможностей Украины. Теперь мы имеем готовые военные планы для каждой из этих сфер", – отметил он.
Стармер подчеркнул, что наземное развертывание войск рассматривается в случае необходимости как один из вариантов при необходимости. Достижение мира остается приоритетом.
- В январе 2025 года Зеленский заявил, что после прекращения огня Украине понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, но подчеркнул, что это лишь часть гарантий безопасности.
- По состоянию на август 2025 года, по данным Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения огня для размещения дальше от линии фронта.
- Великобритания в ноябре заявляла о намерении отправить войска в Украину в рамках "коалиции желающих". На покрытие первых расходов страна готова потратить более 100 млн фунтов.
