"Коалиция желающих" подготовила планы по развертыванию войск в Украине – Стармер

Подготовленные коалицией планы предусматривают мероприятия на море, на суше и в воздухе

Кир Стармер (Фото EPA / Tolga Akmen)

"Коалиция желающих" разработала планы по усилению обороноспособности Украины, которые при необходимости предусматривают развертывание войск на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы председателей комитетов Палаты общин.

По словам Стармера, в рамках "коалиции желающих" происходил политический процесс с участием лидеров стран и военный процесс с участием военных планировщиков. Целью была разработка планов безопасности в воздухе, на море и на суше, а также усиление собственных возможностей Украины.

"У нас был военный процесс с привлечением военных планировщиков. Мы четко обозначили задачи: нам нужны стратегические планы по безопасности в воздухе, на море и на суше, а также по укреплению собственных возможностей Украины. Теперь мы имеем готовые военные планы для каждой из этих сфер", – отметил он.

Стармер подчеркнул, что наземное развертывание войск рассматривается в случае необходимости как один из вариантов при необходимости. Достижение мира остается приоритетом.