"Коаліція охочих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні – Стармер
Кір Стармер (Фото EPA / Tolga Akmen)

"Коаліція охочих" розробила плани щодо посилення обороноздатності України, які за необхідності передбачають розгортання військ на території України. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання голів комітетів Палати громад.

За словами Стармера, в межах "коаліції охочих" відбувався політичний процес за участю лідерів країн і військовий процес за участю військових планувальників. Метою було розроблення планів безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також посилення власних можливостей України.

Читайте також
Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік та коли завершиться війна

"У нас був військовий процес із залученням військових планувальників. Ми чітко окреслили завдання: нам потрібні стратегічні плани щодо безпеки в повітрі, на морі та на суходолі, а також щодо зміцнення власних спроможностей України. Тепер ми маємо готові військові плани для кожної з цих сфер", – зазначив він.

Стармер наголосив, що наземне розгортання військ розглядається в разі необхідності як один із варіантів за необхідності. Досягнення миру залишається пріоритетом.

  • У січні 2025 року Зеленський заявив, що після припинення вогню Україні знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, але наголосив, що це лише частина гарантій безпеки.
  • Станом на серпень 2025 року, за даними Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення вогню для розміщення далі від лінії фронту.
  • Велика Британія в листопаді заявляла про намір відправити війська до України в рамках "коаліції охочих". На покриття перших витрат країна готова витратити понад 100 млн фунтів.
Кір Стармеркоаліція охочихрозміщення військ