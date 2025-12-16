"Коаліція охочих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні – Стармер
"Коаліція охочих" розробила плани щодо посилення обороноздатності України, які за необхідності передбачають розгортання військ на території України. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання голів комітетів Палати громад.
За словами Стармера, в межах "коаліції охочих" відбувався політичний процес за участю лідерів країн і військовий процес за участю військових планувальників. Метою було розроблення планів безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також посилення власних можливостей України.
"У нас був військовий процес із залученням військових планувальників. Ми чітко окреслили завдання: нам потрібні стратегічні плани щодо безпеки в повітрі, на морі та на суходолі, а також щодо зміцнення власних спроможностей України. Тепер ми маємо готові військові плани для кожної з цих сфер", – зазначив він.
Стармер наголосив, що наземне розгортання військ розглядається в разі необхідності як один із варіантів за необхідності. Досягнення миру залишається пріоритетом.
- У січні 2025 року Зеленський заявив, що після припинення вогню Україні знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, але наголосив, що це лише частина гарантій безпеки.
- Станом на серпень 2025 року, за даними Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення вогню для розміщення далі від лінії фронту.
- Велика Британія в листопаді заявляла про намір відправити війська до України в рамках "коаліції охочих". На покриття перших витрат країна готова витратити понад 100 млн фунтів.
Коментарі (0)