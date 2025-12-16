"Коаліція охочих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні – Стармер

Підготовлені коаліцією плани передбачають заходи на морі, на суші та в повітрі

Кір Стармер (Фото EPA / Tolga Akmen)

"Коаліція охочих" розробила плани щодо посилення обороноздатності України, які за необхідності передбачають розгортання військ на території України. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання голів комітетів Палати громад.

За словами Стармера, в межах "коаліції охочих" відбувався політичний процес за участю лідерів країн і військовий процес за участю військових планувальників. Метою було розроблення планів безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також посилення власних можливостей України.

"У нас був військовий процес із залученням військових планувальників. Ми чітко окреслили завдання: нам потрібні стратегічні плани щодо безпеки в повітрі, на морі та на суходолі, а також щодо зміцнення власних спроможностей України. Тепер ми маємо готові військові плани для кожної з цих сфер", – зазначив він.

Стармер наголосив, що наземне розгортання військ розглядається в разі необхідності як один із варіантів за необхідності. Досягнення миру залишається пріоритетом.