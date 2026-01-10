Зеленский надеется на реакцию РФ по "20 пунктам" до согласования других вопросов с Трампом

Главы Украины и США могут финализировать вопросы безопасности и восстановления уже в конце января 2026 года

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Иллюстративное фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется получить реакцию РФ на проект мирного плана до окончательного согласования гарантий безопасности и плана восстановления Украины со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава государства рассказал в интервью агентству Bloomberg 9 января.

Зеленский говорил после того, как получил отчет от руководителя украинской делегации и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, который в тот день имел звонок со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Представители Америки недавно контактировали с Россией в "каком-то формате", отметил руководитель Украины, добавив, что не знает, поедут ли Уиткофф или Кушнер в Россию в ближайшее время для очных встреч.

Глава государства сообщил, что Киев предоставил свои комментарии относительно территориальных вопросов американской команде, которая передаст их россиянам для проработки, после чего их могут направить Украине.

Зеленский также выразил надежду получить ответ России на 20-пунктный рамочный документ до того, как он финализирует с Трампом гарантии безопасности и план по восстановлению Украины, что может произойти уже в конце января.

Президент добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом или в Штатах, или в швейцарском Давосе, где оба политика, как ожидается, примут участие во Всемирном экономическом форуме, который стартует 19 января.

Зеленский также заявил, что хочет лично обсудить с американским коллегой конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", – отметил он.

Среди прочего, президент повторил, что действия Москвы свидетельствуют о том, что она не готова к настоящей дипломатии.

Он также призвал Вашингтон более систематически реагировать на агрессию РФ, отметив, что Украина все еще не получила все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot и боеприпасы.