Встреча "коалиции желающих" во Франции: появился текст Парижской декларации

Участники встречи в Париже (Фото: ОП)

По результатам встречи "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, была подписана Парижская декларация "Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине". Текст документа опубликовал Офис президента.

В декларации говорится, что в этот день в Париже собрались Украина, США и участники "коалиции желающих". В ней подчеркнута приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и приветствуется достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами.

В документе отмечается, что "коалиция желающих" четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей безопасности Украины и коллективной евроатлантической безопасности.

"Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и прочного мира в Украине должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины", – говорится в нем.

Участники готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям по безопасности и в соответствии с собственными правовыми и конституционными процедурами.

Они будут содержать следующие компоненты:

→ участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня. Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня, включая взносы от членов "коалиции желающих". "Коалиция желающих" будет представлена в Специальной комиссии, созданной для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер по исправлению ситуации;

→ поддержка Вооруженных Сил Украины. Коалиция договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение для обеспечения их устойчивой боеспособности, поскольку они будут оставаться первой линией обороны и сдерживания. Это будет охватывать, но не ограничиваться указанным: долгосрочные оборонные пакеты; поддержку финансирования закупки оружия; продолжение сотрудничества с Украиной относительно ее государственного бюджета для финансирования армии; доступ к оборонным складам, которые могут предоставить быструю дополнительную помощь в случае будущего вооруженного нападения; предоставление практической и технической поддержки Украине в строительстве оборонительных укреплений;

→ многонациональные силы для Украины, сформированные путем взносов участников "коалиции желающих" с целью поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Было проведено скоординированное военное планирование с целью подготовки мероприятий по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также восстановления украинской армии. Участники подтвердили, что эти меры должны быть строго имплементированы по просьбе Украины после того, как произойдет прекращение военных действий. Эти элементы будут осуществляться под руководством Европы, с участием также неевропейских членов "коалиции желающих" и с поддержкой США;

→ обязательства по оказанию поддержки Украине с целью восстановления мира в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Участники договорились окончательно согласовать обязательства, которые определят подход к оказанию поддержки Украине в случае повторной российской агрессии. Эти обязательства могут охватывать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, введение дополнительных санкций;

→ обязательство углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Участники договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество, включая обучение, совместное производство в оборонной промышленности, в частности с использованием соответствующих европейских инструментов, и сотрудничество в сфере разведки.

Также было решено создать координационную группу США – Украина – Коалиция в оперативном штабе "коалиции желающих" в Париже.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это одна из самых представительных встреч "коалиции желающих".

"27 лидеров государств, Евросоюз, НАТО, представители Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии", – добавил он.

Глава государства считает важным, что есть основательные документы – совместная декларация всех стран "коалиции желающих" и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины.

"Документы эти есть, и это сигнал, насколько серьезно и Европа, и вся "коалиция желающих" готовы работать ради реальной безопасности. Этими документами мы усиливаем дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в момент, когда дипломатия сработает на завершение войны, у нас была полная готовность разместить силы коалиции", – добавил президент.