Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию войск
Во вторник, 6 января, Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил. Об этом сообщила корреспондент Суспільного.
Свои подписи под документом поставили президент Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Подписание состоялось в Париже, где в этот день собиралась "коалиция желающих" на очередное заседание. Видео церемонии обнародовал ресурс Clash Report.
На момент публикации новости текст декларации на сайте Офиса президента отсутствует.
СЕЙЧАС: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему размещению многонациональных сил в Украине. pic.twitter.com/E57z2yRp6B- Clash Report (@clashreport) 6 января 2026 г
Впоследствии на совместном с европейскими лидерами брифинге Зеленский рассказал, что военные Франции, Великобритании и Украины работали детально по размещению сил, количеству и конкретным видам оружия.
"У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем, какая страна и на что готова, – из всех стран "коалиции желающих". Хочу поблагодарить каждого лидера, каждое государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения", – добавил президент.
- 3 января Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины и эффективность работы "коалиции желающих" зависят от готовности ключевых стран к военному присутствию после прекращения огня.
- 6 января Reuters писало, что на встрече "коалиции желающих" обсудят присутствие иностранных войск в Украине.
