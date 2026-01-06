Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию войск

Заседание в Париже (Фото: Yoan Valat/EPA)

Во вторник, 6 января, Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил. Об этом сообщила корреспондент Суспільного.

Свои подписи под документом поставили президент Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Подписание состоялось в Париже, где в этот день собиралась "коалиция желающих" на очередное заседание. Видео церемонии обнародовал ресурс Clash Report.

На момент публикации новости текст декларации на сайте Офиса президента отсутствует.

СЕЙЧАС: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему размещению многонациональных сил в Украине. pic.twitter.com/E57z2yRp6B - Clash Report (@clashreport) 6 января 2026 г

Впоследствии на совместном с европейскими лидерами брифинге Зеленский рассказал, что военные Франции, Великобритании и Украины работали детально по размещению сил, количеству и конкретным видам оружия.

"У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем, какая страна и на что готова, – из всех стран "коалиции желающих". Хочу поблагодарить каждого лидера, каждое государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения", – добавил президент.