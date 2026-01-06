"Коалиция желающих" разработала проект документа с обязательной помощью Украине

В проекте документа идет речь о военной составляющей, дипломатических инициативах и другой помощи

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Союзники Украины должны взять на себя обязательные для выполнения обязательства по предоставлению помощи в случае нового нападения России. Об этом сказано в проекте соглашения, обсуждаемого в Париже 6 января, передает Sky News.

"Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и материально-техническую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", – сказано в предварительном документе.

Также ожидается, что гарантии будут включать создание многонациональных сил для Украины для поддержки восстановления Вооруженных Сил и сдерживания.

Кроме того, в Париже будет создана коалиция США-Украина из желающих, говорится в проекте. Этот документ должен быть одобрен на саммите "коалиции желающих" 6 января.