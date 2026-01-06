"Коалиция желающих" разработала проект документа с обязательной помощью Украине
Союзники Украины должны взять на себя обязательные для выполнения обязательства по предоставлению помощи в случае нового нападения России. Об этом сказано в проекте соглашения, обсуждаемого в Париже 6 января, передает Sky News.
"Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и материально-техническую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", – сказано в предварительном документе.
Также ожидается, что гарантии будут включать создание многонациональных сил для Украины для поддержки восстановления Вооруженных Сил и сдерживания.
Кроме того, в Париже будет создана коалиция США-Украина из желающих, говорится в проекте. Этот документ должен быть одобрен на саммите "коалиции желающих" 6 января.
- 30 декабря 2025 года Владимир Зеленский рассказал, что Украина в начале января 2026 года проведет две встречи в формате "коалиции желающих". Первая встреча запланирована на 3 января, а вторая – предварительно 6 января во Франции.
- 31 декабря секретарь СНБО сообщил, что во встрече "коалиции желающих" примут участие более 10 стран, а США присоединятся онлайн.
- 3 января Зеленский высказался о европейских войсках в Украине. По его словам, сигналом будет прекращение огня.
- По информации Reuters, на встрече "коалиции желающих" обсудят письменные гарантии безопасности и войска в Украине.
