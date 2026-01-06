"Коаліція охочих" розробила проєкт документа з обов'язковою допомогою Україні
Союзники України мають узяти на себе обов'язкові до виконання зобов'язання з надання допомоги в разі нового нападу Росії. Про це йдеться в проєкті угоди, яку обговорюють у Парижі 6 січня, передає Sky News.
"Ці зобов'язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальну та матеріально-технічну підтримку, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій", – сказано в попередньому документі.
Також очікується, що гарантії включатимуть створення багатонаціональних сил для України для підтримки відновлення Збройних Сил і стримування.
Крім того, у Парижі буде створено коаліцію США-Україна з охочих, ідеться в проєкті. Цей документ має бути схвалено на саміті "коаліції охочих" 6 січня.
- 30 грудня 2025 року Володимир Зеленський розповів, що Україна на початку січня 2026 року проведе дві зустрічі у форматі "коаліції охочих". Перша зустріч запланована на 3 січня, а друга – попередньо 6 січня у Франції.
- 31 грудня секретар РНБО повідомив, що у зустрічі "коаліції охочих" візьмуть участь понад 10 країн, а США приєднаються онлайн.
- 3 січня Зеленський висловився про європейські війська в Україні. За його словами, сигналом буде припинення вогню.
- За інформацією Reuters, на зустрічі "коаліції охочих" обговорять письмові гарантії безпеки і війська в Україні.
