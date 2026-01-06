"Коаліція охочих" розробила проєкт документа з обов'язковою допомогою Україні

У проєкті документа йдеться про військовий складник, дипломатичні ініціативи та іншу допомогу

Емманюель Макрон і Володимир Зеленський (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Союзники України мають узяти на себе обов'язкові до виконання зобов'язання з надання допомоги в разі нового нападу Росії. Про це йдеться в проєкті угоди, яку обговорюють у Парижі 6 січня, передає Sky News.

"Ці зобов'язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальну та матеріально-технічну підтримку, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій", – сказано в попередньому документі.

Також очікується, що гарантії включатимуть створення багатонаціональних сил для України для підтримки відновлення Збройних Сил і стримування.

Крім того, у Парижі буде створено коаліцію США-Україна з охочих, ідеться в проєкті. Цей документ має бути схвалено на саміті "коаліції охочих" 6 січня.