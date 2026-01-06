На зустрічі "коаліції охочих" обговорять письмові гарантії безпеки та війська в Україні – Reuters

На зустрічі мають намір обговорити чіткі гарантії безпеки, які до цього були "здебільшого розпливчастими"

Єлисейський палац у Парижі (Фото: facebook.com/elysee.fr)

6 січня в Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих", на якій обговорять присутність іноземних військ в Україні та письмові гарантії безпеки. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на вивчену записку, яку було надіслано 35 запрошеним делегаціям.

У записці сказано, що зустріч буде присвячена тому, який внесок союзники можуть зробити в багатонаціональні сили для України в разі припинення вогню. Також учасники прагнуть узгодити внески на ширший спектр гарантій безпеки для України, включно із зобов'язаннями в разі повторного нападу Росії.

Мають намір також скоординувати плани "коаліції охочих" з переговорними позиціями України, США та Європи. У записці пропонується узгодити подальші кроки з посилення підтримки України та чинення тиску на Росію в разі, якщо Москва відмовиться від конструктивних переговорів.

Очікується, що до президента Володимира Зеленського у Парижі приєднаються понад 27 лідерів, зокрема й представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Деякі дипломати 5 січня заявили, що Україна під час зустрічі прагне письмово зафіксувати конкретні зобов'язання від союзників. Досі обіцянки союзників про допомогу були "здебільшого розпливчастими".

"Ми досягли угоди щодо оперативних деталей гарантій безпеки. Ми пояснимо, як вони структуровані і наскільки важливі довгострокові зобов'язання для всіх учасників", – заявив журналістам перед самітом представник французького головування.

Неназваний високопоставлений європейський чиновник заявив, що є надія, що зміцнення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які було викладено "в загальних рисах" під час двосторонніх переговорів з Україною.